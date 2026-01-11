Kırşehir'de kaçak tütün operasyonu

Kırşehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda L.K.Ş. isimli şahsa ait 1 işyeri ve 2 ikamet olmak üzere toplam 3 adreste yapılan aramalarda 2 adet sigara sarma makinesi, 100 bin dal boş makaron, 17 bin 850 dal doldurulmuş makaron, 100 gramlık paketler halinde 90 adet olmak üzere toplam 9 kilogram kıyılmış tütün ile 40 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. - KIRŞEHİR