Kırşehir'de Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 57 bin 600 adet boş makaron ile 12 bin 440 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 57 bin 600 adet boş makaron, 12 bin 440 adet doldurulmuş makaron, 26 kilogram kıyılmış tütün, 20 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ve 50 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde şüpheli A.T. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR