Kırşehir'de Kaçak Altın Sevkiyatına Operasyon: 21 Kilogram Altın Ele Geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri analiz ve saha çalışmaları sonucunda kaçak altın sevkiyatına yönelik operasyon yaptı.

Kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir takside yapılan aramada, yolcu konumundaki C.T.'ye ait iki valiz şüphe üzerine incelendi. Valizlerde yapılan detaylı aramada, kıyma ve hamur yoğurma makineleriyle iki ayakkabı üretim kalıbı içerisine gizlenmiş 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi. Yaklaşık 115 milyon TL değerindeki altınlara el konulurken, şüpheli C.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR