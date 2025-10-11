Haberler

Kırşehir'de Kaçak Alkol ve Tabanca Fişeği Operasyonu

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, çok miktarda kaçak alkol ve tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Cemele kasabasında bir iş yerinde yapılan aramalarda, 34 şişe ve 9 bidon içerisinde toplam 21 litre el yapımı kaçak içki ile 40 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 85 adet dolu tabanca fişeği bulundu. Operasyonda iş yeri sahibi O.Ö. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
