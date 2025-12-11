Jandarma yol uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında yasaklı madde ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, yasaklı madde bulundurduğu değerlendirilen S.E.Y.'nin kullandığı araç uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerce araçta yapılan aramada 37 adet sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheli S.E.Y. hakkında, cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR