Kırşehir'de istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkez Ortaköy yolu üzerinde meydana gelen kazada; Kadir Ş. idaresindeki 40 EA 643 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapmasıyla istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Kadir Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR