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Kırşehir'de Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı ve Tutuklandı

Kırşehir'de Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı ve Tutuklandı
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Kırşehir'de bir bağ evinden hırsızlık yapan D.A. adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayda, çeşitli iş aletleri ve metal eşyaların çalındığı öğrenildi.

Kırşehir'de bir bağ evinden hırsızlık yapan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kındam Mahallesi'nde bir bağ evinden kaynak makinesi, beton delme aleti, iş aletleri, metal eşyalar, kablolar ve mazot çalındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek ve hurdacılara yönelik çalışmalar yaparak şüphelinin izini sürdü. Aynı zamanda bölgede sivil görevliler aracılığıyla şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetimler artırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını motosikletle gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyi tespit eden ekipler, motosikletin renk ve modelinden yola çıkarak detaylı araştırma yaptı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli D.A., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden D.A.'nın bağ evinden çaldığı eşyalar, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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