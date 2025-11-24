Kırşehir'de hırsızlık suçundan aranan şüpheli Ankara'da yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri; aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.M.A. isimli şüpheliyi tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüphelinin Ankara'da saklandığı belirlenirken, JASAT timleri tarafından bölgede operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.S.M.A., Ankara'da adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRŞEHİR