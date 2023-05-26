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Kırşehir'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Kırşehir'de Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de polis, ev ve iş yeri hırsızlıklarına karşı operasyon düzenledi.

Kırşehir'de polis, ev ve iş yeri hırsızlıklarına karşı operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şehirde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı inceleme başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda evlerden farklı tarihlerde 'ziynet eşyası çalınması, kamu kurumlarından doğalgaz borusu çalınması, su musluklarının çalınması, su saatlerinin alınması' olaylarına karıştıkları tespit edilen Z.B., Y.E., N.Ş., B.B., Z.O. ve G.Ö. yakalandı. Emniyette ifadesi alınan Z.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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