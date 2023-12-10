Kırşehir'de bir işletmeye giren hırsız, kasadan 2 bin TL çalarken, kırdığı kapı nedeniyle de 20 bin TL'lik zarara yol açtı. Olayın ardından yakalanan hırsız adli mercilere sevk edildi.

Kırşehir'de Hırsızlık Olayı: 2 Bin TL Çalındı, 20 Bin TL Zarar Oluştu

Kırşehir'de bir işletmeye giren hırsız kasadan 2 bin TL çalarken, kırdığı kapı nedeniyle de 20 bin TL'lik zarara yol açtı.

Olay, Ankara- Kayseri karayolu üzerindeki bir restoranda meydana geldi. 14 yaşındaki E.D., iddiaya göre sabah kaldığı yurttan kaçtı. E.D., restoranı bir süre izledikten sonra işletmenin dış kapısını kırarak içeri girdi. Soğukkanlı davranışlarıyla dikkat çeken çocuk, kasadaki 2 bin lira nakit parayı aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, işletme müdürü Suat Köroğlu tarafından fark edildi. Köroğlu, kamera kayıtlarını izledikten sonra polise başvurdu. Zanlının kırdığı kapının ise 20 bin liralık zarara neden olduğu öğrenildi.

2 bin lira çaldı, 20 bin lira zarara yol açtı

Yaşanan olayın ardından yakalanan E.D., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Hırsızın kısa sürede yakalandığını belirten Köroğlu, "Olayın ardından kamera kayıtlarını inceledik. Hırsız dakikalar içerisinde kasadan 2 bin lira alarak uzaklaştı. Biz, 2 bin lirada değiliz ama verdiği 20 bin liranın acısını yaşıyoruz" dedi. - KIRŞEHİR