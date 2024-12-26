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Kırşehir'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında

Kırşehir'de Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasında
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Kırşehir'de yol kenarına kilitsiz bırakılan motosiklet, hırsız E.H. tarafından çalındı. Hırsızın sakin tavırlarıyla motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. E.H. yakalanarak tutuklandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yol kenarına kilitsiz bırakılan motosikletin çalındığı anlar kameraya yansıdı. Hırsızın sakin tavırlarla motosikleti çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Aşıkpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yol kenarına hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bırakılan motosiklet, E.H. isimli kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın acele etmeden, elini kolunu sallayarak motosikleti alıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kırşehir polisi, hırsızlık olayının ardından 120 saatlik kamera inkayıtlarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, sakin tavırlarla motosikleti çalan E.H. yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.H., cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis, 2024 yılında alınan tedbirler sayesinde hırsızlık suçlarında düşüş yaşandığını belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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