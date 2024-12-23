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Kırşehir'de Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Kırşehir'de Havadan Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, Kırşehir-Aksaray Otoyol Gişeleri'nde havadan trafik denetimi yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması; Kırşehir- Aksaray Otoyol Gişeleri'nde havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi içerisinde; helikopter ve cayrocopter gibi hava araçlarıyla yapılan denetimler, trafik güvenliğini sağlama ve ihlalleri önleme amacı taşıyor. Yapılan denetimlerde, özellikle ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere, şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan sürücüler mercek altına alındı.

Jandarma ekipleri; etkin ve yoğun denetim faaliyetleriyle sürücüleri trafik kurallarına uymaya teşvik etmeyi hedefliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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