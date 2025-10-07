Haberler

Kırşehir'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Antalya'da işlediği suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT); hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Antalya'da işlediği suçlardan dolayı 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan H.Y.'nin (35), Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Köseli beldesine geleceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri; H.Y.'yi saklandığı ikamette yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

