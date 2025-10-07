Kırşehir'de Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT); hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Antalya'da işlediği suçlardan dolayı 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında arama kararı çıkarılan H.Y.'nin (35), Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Köseli beldesine geleceği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri; H.Y.'yi saklandığı ikamette yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR