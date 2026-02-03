Kırşehir'de gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 4 gümrük kaçağı cep telefonu ile 15 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.N. isimli şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR