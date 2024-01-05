Kırşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Mahallesinde bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Daireden çıkan 8 erkek şahsın ifadelerini alan ekipler, fuhuş yaptığı ve yaptırdığı iddia edilen R.M., M.B. isimli kadınlar ile M.B.'yi yakaladı. Yabancı uyruklu kadın M.B. ifadesinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç Müdürlüğüne teslim edilirken, R.M. ve M.B. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, fuhuş yapılan ev mühürlenirken, ele geçirilen paralara da el konuldu. - KIRŞEHİR