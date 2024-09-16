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Kırşehir'de Fırında Hijyen Denetimi: Fare İle Karşılaşıldı

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Kırşehir'de gıda hijyeni denetimleri sırasında bir fırında fare ile karşılaşılması üzerine işletmeye 45 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerde toplamda 52 işletmeye 1 milyon 364 bin TL ceza uygulandı.

Kırşehir'de hijyen denetimi yapan ekipler, bir fırında fare ile karşılaştı.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol ekipleri, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarının temini amacıyla unlu mamuller, ekmek ve pide üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde 3 bin iş yerini denetleyen ekipler; 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuatları içerisinde hijyenik olmayan şartlarda üretim yapan ve son tüketim tarihi geçmiş olan ürünleri satan 52 işletmeye toplamda 1 milyon 364 bin TL para cezası uyguladı.

Ekipler fare ile karşılaştı

Öte yandan, Kuşdili Mahallesi'nde yer alan fırında da denetim yapan ekipler, fırının içerisinde fare ile karşılaştı. O anlar kameraya yansırken; işletmeye üst sınırdan 45 bin TL para cezası kesildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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