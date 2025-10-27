Kırşehir'de Firari Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kaman ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.D. (27), saklandığı ikamette yakalandı. Mucur ilçesinde ise 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.O. (36), kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.

Yakalanan 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.