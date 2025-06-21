Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırşehir'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.G., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şahsın 16 ayrı suç kaydı mevcut.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Ankara Caddesi üzerinde yapılan kontrollerde; 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ile 'Gece Vakti Silahlı Yağma' suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. yakalandı. Yapılan kimlik kontrolü ve GBT sorgusunda şahsın ayrıca 16 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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