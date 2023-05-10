Kırşehir'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ finans yapılanmasına yönelik operasyonda Kırşehir başta olmak üzere Ankara ve İstanbul'da adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda M.Ö, İ.E.Ö, S.V.Ö, M.F.K, A.B.A, S.S.K, M.S.E, H.S, H.T ve M.İ.Ö gözaltına alındı. Cezaevinde tutuklu veya ihraç olan örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan toplam 9 bin 855 Dolar, 2 bin 315 Euro, 11 bin 865 Türk Lirası, içlerine para konularak para dağıtımı yapılan kuyumcu cüzdanları ile çok sayıda dijital materyale adreslerde yapılan aramalarda el konuldu.

Adliye sevk edilen M.İ.Ö, İ.E.Ö, H.S, M.Ö ve H.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.V.Ö, M.F.K, A.B.A, S.S.K ve M.S.E ise emniyetten serbest bırakıldı. - KIRŞEHİR