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Kırşehir'de FETÖ Firarisi Yakalandı

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FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonlarında Kırşehir'de gizlenen bir FETÖ firarisi gözaltına alındı.

FETÖ terör örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonlarında Kırşehir'de 1 kişi gözaltına alındı.

544 şüphelinin yakalandığının açıklandığı operasyonlarda Kırşehir'de gizlenen bir FETÖ firarisi evinde TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kırşehir Emniyetine götürülen FETÖ firarisinin işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 62 ilde FETÖ'ye yönelik KISKAÇ-15 operasyonu düzenlenmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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