Kırşehir'de Faili Meçhul Olaylarda Yüzde 27 Azalma

Kırşehir'de bu yılın ilk 6 ayında faili meçhul olaylarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalma yaşandığı bildirildi.

Kırşehir Valiliği tarafından bu yılın ilk 6 ayına ilişkin asayiş raporu açıklandı. 6 ayda bin 245 aranan şahıs yakalanırken, geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık suçlarında yüzde 38, faili meçhul olaylarda ise yüzde 27 azalma olduğu belirtildi. Rapora göre suçların azalma oranına bakıldığında aydınlatma oranı yüzde 99,58'e yükseldi.

Terör örgütlerine 20 operasyon

Kırşehir'de ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik yapılan 20 operasyonda ise 29 kişi yakalandı. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 7 yıl 6 ay cezası kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olan 1 kişi cezaevine teslim edildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 kişi, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmaktan 2 yıl 1 ay mahkümiyet kararı bulunan 1 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalanarak, kırmızı bültenle arandığı ülkeye teslim edildi. - KIRŞEHİR