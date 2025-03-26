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Kırşehir'de Esnaftan Yangına İlk Müdahale

Kırşehir'de Esnaftan Yangına İlk Müdahale
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Kırşehir'de bir dönerci dükkanında temizlik sırasında yağ çözücünün bacaya dökülmesiyle çıkan yangın, esnafın ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir esnafın bacayı temizlerken döktüğü yağ çözücü yangına neden oldu. Esnaf damacanayla su dökerek alevlere ilk müdahaleyi yaparken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın, Terme Caddesi'nde bulunan bir dönerci dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tadilat ve temizlik çalışması yapan esnafın yağ çözücüyü metal baca borusuna dökmesi ile çıkan yangın büyüdü. Metal baca borusunun alev almasıyla çıkan yangına üst katta bulunan esnaf, damacanaya doldurduğu suyla müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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