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Son dakika haberleri | Eşini tabancayla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Eşini tabancayla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberlerine göre Kırşehir'de eşini tabancaya vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir'de eşini tabancaya vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada duruşmaya, eşi Songül Ö.'yü öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık B.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunması alınan B.Ö; eşinin aralarında çıkan kavgada tabancanın kazara ateş alması sonucu öldüğünü ileri sürerek, beraatını ve tahliyesini istedi. Olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten B.Ö, "Sürekli ilaç kullanıyorum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, B.Ö.'ye 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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