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Son Dakika | Kırşehir'de eşini öldüren koca hakim karşısına çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Kırşehir'de eşini öldüren koca hakim karşısına çıktı

Gelen son dakika haberine göre Kırşehir'de tabancayla eşini öldüren kocanın yargılandığı davada tutuklu koca B.Ö., eşini öldürmek istemediğini arbede esnasında silahının ateş aldığını söyledi.

Kırşehir'de tabancayla eşini öldüren kocanın yargılandığı davada tutuklu koca B.Ö., eşini öldürmek istemediğini arbede esnasında silahının ateş aldığını söyledi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Songül Ö.'yü öldürdüğü suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık B.Ö. ile taraf avukatları katıldı. B.Ö., mahkemedeki savunmasında; "Tartışma sırasında hakaret ve tehditlerde bulundu. O sırada evde gaz kokusu vardı. Vanayı kapatmak için kalktığımda 'evi yakacağım, seni de öldüreceğim' diye tehdit etti. Bu sırada eşim bana zarar vermesin diye koltuğun altında olan tabancayı alıp dışarı çıkmak istedim. Arbede sırasında silah kendiliğinden patladı ve eşim yaralandı" dedi.

Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda Songül Ö., tabancayla yaralanmış, 5 gün sonra Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan koca B.Ö., tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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