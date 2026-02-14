Kırşehir'de elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de elektrik akımına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırşehir'e bağlı Ulupınar Köyü'nde meydana geldi. Bahçesinde teli kopan yüksek gerilim hattını toplamaya çalışan ve hatta elektrik akımı olduğunu fark edemeyen R.A., akıma kapıldı. Ağır yaralanan R.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından R.A.'nın cansız bedeni Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRŞEHİR