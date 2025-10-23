Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit ve seyir halinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 807 şahıs, 176 yabancı uyruklu ve 301 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde, Türkiye'ye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. - KIRŞEHİR