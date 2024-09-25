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Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı

Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 15 Göçmen ve 4 Kaçakçı Yakalandı
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 15 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı polis tarafından yakalandı. Araçlarda bulunan göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 15 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçlarda, Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen suçüstü yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen Ö.T.G., M.K., C.K. ve H.U.Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., C.K. ve Ö.T.G. tutuklanırken, H.U.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilirken, şahısların kullandıkları 3 araç ise otoparka çekildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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