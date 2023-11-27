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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi Kırşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu, kamu malına zarar verme, güveni kötüye kullanma ve bilişim yoluyla hırsızlık suçlarından aranan şüpheliler tespit edildi. 11 zanlı ile 6 firari yakalanırken, firariler cezaevine teslim edildi ve şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.