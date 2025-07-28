Kırşehir'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Kırşehir'de Drift Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Kırşehir'de trafik ekipleri, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü E.D.B.'ye 46 bin 392 lira para cezası uyguladı. Olay, vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerle tespit edildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de trafik ekipleri drift yapan bir sürücüye 46 bin 392 lira para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurçayır Mahallesi'nde otomobiliyle drift yapan sürücü E.D.B.'nin çevreyi rahatsız ettiği ve trafikteki diğer araçları tehlikeye attığını belirledi. Görüntülerin incelenmesinin ardından E.D.B.'ye, "drift atarak çevreyi rahatsız etmek" suçundan 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Yaşanan anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, benzer ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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