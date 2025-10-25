Haberler

Kırşehir'de Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'yi Aksaray'da yakalayarak gözaltına aldı. 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü adli makamlarca tutuklandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Aksaray'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin (46) Kırşehir'de bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü, kent merkezinde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.D.; çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR

KIRŞEHİR


