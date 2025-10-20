Haberler

Kırşehir'de Dolandırıcılık Skandalı: Emekli Adam 366 Bin TL'sini Kaybetti

Kırşehir'de Dolandırıcılık Skandalı: Emekli Adam 366 Bin TL'sini Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de cep telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar nedeniyle dolandırıldığını iddia eden emekli bir adam, 2 saat içinde 366 bin TL'sinin çekildiğini ve 3 kişinin adına kredi kullanıldığını belirterek bankaya suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir'de hafta sonu tatilinde cep telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar aracılığıyla dolandırıldığını iddia eden adam, 2 saat içinde 366 bin TL'sinin çekildiğini, 3 farklı kişinin adına tüketici kredisi kullanıldığını ve emekli maaşının da ele geçirildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bir yıldır hukuk mücadelesi veren adam, bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçtiğimiz şubat ayında Kırşehir merkezde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cep telefonuna farkında olmadan yabancı menşeli bir yazılım yüklendiğini ifade eden Mehmet Adıgüzel, kısa süre içinde banka hesaplarının boşaltıldığını fark etti. 2 saat içinde toplam 366 bin TL'sinin farklı hesaplara aktarıldığını ileri süren Adıgüzel, ayrıca kendi bilgisi dışında 3 farklı kişinin adına kredi çekildiğini ve emekli maaşına da erişildiğini söyledi. Durumu fark eder etmez emniyete başvuran Adıgüzel, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti. Adıgüzel, "Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" dedi.

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulunan Adıgüzel, maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.