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Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Kişi Gözaltında

Kırşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Kişi Gözaltında
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda toplam 55 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; şüphelilerin mağdurları yönlendirdiği sahte yatırım siteleri aracılığıyla paravan şirketler adına açılmış banka ve kripto cüzdan hesaplarına para aktararak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çetenin banka ve kripto cüzdan hesap hareketlerinde 55 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 1'i cezaevinde bulunan toplam 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen; 13 cep telefonu, 14 sim kart, 3 laptop, 2 harddisk olmak üzere toplam 32 dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mahkeme tarafından D.Ş. ve M.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, R.S., M.K., E.D., A.Ç., A.B., B.R., A.A., D.O., K.B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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