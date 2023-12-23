Kırşehir'de DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı
Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgüte ait dijital doküman ele geçirildi.
Kırşehir'de, DEAŞ Terör Örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, geçmiş yıllarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen A.J.E. ve F.K.L., Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Çok sayıda örgüte ait dijital dokümanla ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR