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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı

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Kırşehir'de, DEAŞ Terör Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu 6 şüpheli şehir merkezinde yakalandı.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, DEAŞ Terör Örgütü'ne düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu 6 şüpheli şehir merkezinde yakalandı. Ekipler, İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R, A.H.M.R, E.İ.F.R ve H.İ.F.R'yi gözaltına aldı. İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R ve A.H.M.R.'nin emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Diğer 2 kardeş şüpheli E.İ.F.R ve H.İ.F.R ise Kırşehir Adliyesine getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda şüpheliler gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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