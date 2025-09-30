Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: 1 Yabancı Uyruklu Tutuklandı

Haberler

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu bir kişi tutuklandı. Şüpheli, 3 yıl boyunca örgütün faaliyetlerine katıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 yıl boyunca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Irak uyruklu A.E.A. (36), kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Şüpheli A.E.A.'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ'ın silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
