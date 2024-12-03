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Kırşehir'de Çöp Konteynerinde Yangın

Kırşehir'de Çöp Konteynerinde Yangın
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Kırşehir'de bir vatandaşın çöp konteynerine attığı sıcak soba külü yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de çöp konteynerine atılan soba külü nedeniyle çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürdü.

Kırşehir Terme Caddesinde bir vatandaş tarafından çöp konteynerine dökülen sıcak soba külü bir süre sonra yangına neden oldu. Caddede duman fazlalaşınca vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri, konteyneri sökerek geri dönüşüm kutusunda soğutma işlemi yaptı. Terme Caddesi ise yoğun duman altında kalırken, trafik bir süre kesintiye uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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