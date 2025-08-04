Kırşehir'de Cadde Ortasında Silahlı Saldırı

Kırşehir'de Cadde Ortasında Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de aile içi husumet ve para nedeniyle meydana gelen silahlı saldırıda bir şahıs yaralandı. Olayda pompalı tüfek kullanılarak tehditte bulunan zanlı kaçtı, polis geniş çaplı çalışma başlattı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de cadde ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Olayın aile içi husumet ve para nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Olay, Aşıkpaşa Mahallesi Aşıkpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan ve dün daha önceden aralarında husumet bulunan A.A.'nin ailesinin evine giden şahıslar, "15 milyon TL vermezseniz oğullarınızdan birini vuracağım" tehdidinde bulundu. Bugün şüpheli H.K., Aşıkpaşa Bulvarı üzerinde A.A.'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.A., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı

Galatasaray'a imza attı! O sözleriyle Sarı-kırmızılıları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti

Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.