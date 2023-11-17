Kırşehir'de Bisiklete Çarpan Çocuğa Tokat Atan Şahıs Gözaltına Alındı

Kırşehir'de bir akaryakıt istasyonunda otomobile çarpan bisikleti kullanan çocuğa tokat atan Salih Y., gözaltına alındı. Şüpheli, polise verdiği ifadesinde olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

KIRŞEHİR'de otomobile çarpan bisikleti kullanan H.A.'ya (8) tokat atan Salih Y. (57), gözaltına alındı.

Olay, 15 Kasım'da öğle saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. H.A.'nın kullandığı bisiklet, istasyondaki otomobile çarptı. Aracından inen sürücü, çocuğa tokat attı. İhbar sonrası harekete geçen polis, şüphelinin Salih Y. olduğunu belirledi. Salih Y. gözaltına alınırken, şüpheli polisteki ifadesinde, Otomobilime çarptığını zannettim. Çok öfkelendim. Amacım, çocuğa zarar vermek değildi. Çok pişmanım dedi. Olay anı kameraya yansırken, soruşturma sürüyor.