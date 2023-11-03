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Kırşehir'de bir eve tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Kırşehir'de bir ikamete tüfekle ateş açılması olayının faili olan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve tabanca ile 10 fişek ele geçirildi.