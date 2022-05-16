Kırşehir'de bir çoban evinde ölü bulundu - Haberler

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Kırşehir'de bir çoban evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de bir çoban evinde ölü bulundu

Kırşehir'de, Afgan uyruklu bir çoban yaşadığı evde ölü bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, Afgan uyruklu bir çoban yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Sevdiğin köyündeki evinde Abdurrahman Muhammedi'yi (29) hareketsiz bulan bir çiftçi durumu jandarmaya bilgi verdi. İkamete gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Muhammedi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Muhammedi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir, Çiftçi, Afgan, 3. Sayfa, Haberler

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