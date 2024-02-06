Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de bekçi saldırısında tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçiyi yaralayanlar tutuklandı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.

Kırşehir'de çevreyi rahatsız eden kişilerin saldırısına uğrayan ve göğsünden bıçaklanan bekçiyi yaralayanlar tutuklandı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli K.B. ve kardeşi A.B. tutuklandı. S.D. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu çeşitli sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, yaralanan bekçinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Güvenlik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title