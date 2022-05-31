Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı - Haberler

Kırşehir'de bataklığı saplanan 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölhisar Mahallesi'nde besicilik yapan Aydın Karakuş, hayvanlarını otlaması için serbest bıraktı. Daha önceden mandıra atık deposu olarak kullanılan ve bataklığa dönüşen alana 2 inek düştü. Çevrede bulunanların da destekleriyle kurtarılamayan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa