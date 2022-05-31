Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

Kırşehir'de bataklığı saplanan 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırşehir'de bataklığı saplanan 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölhisar Mahallesi'nde besicilik yapan Aydın Karakuş, hayvanlarını otlaması için serbest bıraktı. Daha önceden mandıra atık deposu olarak kullanılan ve bataklığa dönüşen alana 2 inek düştü. Çevrede bulunanların da destekleriyle kurtarılamayan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir İtfaiye Aydın İnek 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title