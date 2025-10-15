Kırşehir'de Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; hakkında 2'si cinsel saldırı, 6'sı basit yaralama, 2'si 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 1'i uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydı bulunan K.A. (39), saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan da arandığı tespit edilen K.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.