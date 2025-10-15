Kırşehir'de Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Haberler

Kırşehir'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında 11 ayrı suç kaydı ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; hakkında 2'si cinsel saldırı, 6'sı basit yaralama, 2'si 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 1'i uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydı bulunan K.A. (39), saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin 7 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan da arandığı tespit edilen K.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
