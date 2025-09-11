Kırşehir'de 'Altın Adam' Dolandırıcılığına Tutuklama

Kırşehir'de "altın adam" olarak tanınan kuyumcu, dolandırıcılık iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren A.D. Mücevherat'ın bir süredir kapalı olması, kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden oldu. İş yerinin kepenklerinde "Kısa bir mola, pazartesi görüşmek dileğiyle" yazısı asılı kalırken, işletme sahiplerine ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu.

Yaklaşık 16 kişinin şikayette bulunmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu iş yerinde arama yaptı. Kepenkleri polis nezaretinde açılan iş yerinde tutanak tutuldu, bazı evrak ve malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edidikten sonra Kırşehir kapalı cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR