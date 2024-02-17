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Kırşehir'de alkollü şahıs otomobillerin aynasını kırdı

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Kırşehir'de güvenlik kamerasına yakalanan iki kişi yolda tartıştıktan sonra bir anda otomobillerin aynalarını kırdı. Olayın detayları ve şüphelilerin yakalanması kamera kayıtlarında yer aldı.

Kırşehir'de ilginç olay kamerada: Alkollü şahıs önce arkadaşıyla tartıştı ardından otomobillerin aynasını kırdı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de güvenlik kamerasına yakalanan iki kişi yolda tartıştıktan sonra bir anda otomobillerin aynalarını kırdı.

Olay, Ahi Evran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde alkollü olan ve tartışmaya başlayan iki kişiden bir tanesi bir anda otomobillerin aynasını kırmaya başladı. Sinir krizi geçirdiği düşünülen kişinin neden otomobillerin aynasını kırdığı henüz öğrenilemezken Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri ikametlerinde yakaladı. Alkollü olduklarını belirten şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaydı izleyen otomobilin sahipleri ise yaşanan olayı ilginç şekilde anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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