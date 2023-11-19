Kırşehir'de bir kişi, alışveriş sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de Alışveriş Sırasında Tartışma: Bir Kişi Tabancayla Öldürüldü

Kırşehir'de bir kişi, alışveriş sırasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü.

İddiaya göre, toptancılık yapan H.T, merkeze bağlı Tosunburnu köyünde besicilik yapan H.K'ye (54) hayvanları için tuz getirdi.

H.T. ile H.K, arasında kilo farkından dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.K. ruhsatsız tabancayla H.T'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen H.T'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı H.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.