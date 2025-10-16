Haberler

Kırşehir'de 9.8 Milyon Mükerrer Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 9 milyon 800 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 9 milyon 800 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, büyük miktarda mükerrer bandrollü boş makaron ele geçirildi. Ekiplerce yapılan detaylı incelemede yaklaşık 980 koli içerisinde toplam 9 milyon 800 bin adet makaron tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 800 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
