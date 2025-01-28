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Kırşehir'de 700 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de 700 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri - Ankara Yolu üzerinde yaptıkları operasyonla 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirerek 1 milyon 400 bin TL'lik vergi kaybını önledi. E.A. isimli kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla 700 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Kayseri - Ankara Yolu üzerinde durdurulan bir araçta polis ekiplerince gerçekleştirilen aramada ele geçirilen kaçak tütünlere el konuldu. Operasyon kapsamında E.A. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Yapılan bu çalışma ile yaklaşık 1 milyon 400 bin TL vergi kaybının önüne geçildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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