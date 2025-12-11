Kırşehir'de kaçak alkol operasyonu: 62 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 62 litre kaçak alkol ele geçirilirken 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ile Mucur ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'nin internet üzerinden temin ettiği etil alkolle kaçak içki üretip satışını yaptığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Arama kararıyla şüpheliye ait iki farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 62 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla soruşturma devam ederken, şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - KIRŞEHİR