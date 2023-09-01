Kırşehir'de 500 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de bir evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin aynı zamanda banka kartıyla Yozgat ve Kayseri illerinde işlemler yaptığı belirlendi.

Kırşehir'de girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, Ahievran Mahallesi'nde oturan M.Z. emniyete evine hırsız girdiğini ve 500 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ile banka kartının çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada şüphelinin G.Y. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada G.Y.'nin banka kartı ile Yozgat ve Kayseri illerinde işlemler yaptığı belirlendi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda hırsızlık şüphelisi Nevşehir'de yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Kırşehir E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. - KIRŞEHİR